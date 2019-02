Sei Nazioni choc: "E' ora di escludere l'Italia"

Diciannove sconfitte consecutive, ormai quattro anni senza vittorie. Il bilancio dell'Italia nel Sei Nazioni è sconfortante e le proposte di escludere gliAzzurri dal prestigioso torneo rugbistico continuano a moltiplicarsi, soprattutto in Inghilterra.

L'Indipendent ha attaccato apertamente la Nazionale dopo l'ultima sconfitta contro il Galles: "Per il bene del Sei Nazioni, l’Italia va esclusa dal torneo. E' in caduta libera (33 ko su 34 partite ndr) e non vincerà neppure una partita quest’anno", è uno stralcio dell'articolo, riportato da La Stampa. Secondo la tesi dei britannici i ko azzurri rischiano di togliere prestigio al torneo.

Il quotidiano britannico propone di tornare a un torneo a 5, oppure di permettere alla migliore europea fuori dalle sei, attualmente la Georgia, di giocare uno spareggio-promozione per entrare nel torneo.

"Nessuno dubita degli sforzi dei rugbisti italiani, del desiderio o della loro voglia di imparare ma la durezza dei fatti è ormai impossibile da ignorare. L’Italia semplicemente non è abbastanza forte. O’Shea sta dando il meglio che può, ma non c’è alcun segno di progresso. Quante sconfitte consecutive serviranno per arrivare a dire basta, basta? Venti? Trenta? Quaranta?", scrive sempre l'Independent.

Dopo la partita persa contro il Galles, il ct Conor O'Shea ha commentato così il momento dei suoi: "E' dura perdere sempre. Ma il gap dagli altri continua a ridursi. E vi posso assicurare una cosa: non molleremo".

"Nel secondo tempo abbiamo avuto l'opportunità di vincere. Però abbiamo pagato carissimo alcuni errori di esecuzione. E l'energia positiva è passata tutta dalla loro parte. Durante la settimana abbiamo lavorato con una determinazione incredibile, e sul campo abbiamo dimostrato di essere all'altezza del Galles, la terza migliore squadra del mondo. Le abilità ci sono, la voglia di fare anche. Ma nel momento decisivo sono arrivati gli sbagli. Che delusione".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 12:10