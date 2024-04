Champions, il quinto posto per l'Italia può arrivare oggi: bastano due risultati per blindare il ranking Uefa

Conto alla rovescia per il posto in più in Champions (e in generale, in Europa): se Liverpool e West Ham non passano il turno, è fatta. La situazione e gli scenari.

Un posto in più per l’Italia nella prossima edizione della Champions League. E, di conseguenza, in Europa. L’ufficialità potrebbe arrivare già stasera, al verificarsi di due condizioni. E metterebbe in condizione la Serie A di vivere con qualche certezza in più il suo rush finale: una cosa è sapere che in Champions potrebbero andare le prime cinque, un’altra è averne la certezza. La Juventus e il Bologna si avvicinerebbero notevolmente al traguardo, mentre la Roma da inseguitrice diventerebbe inseguita (dall’Atalanta, oltre che da Lazio e Napoli). Lo scenario dovrebbe essere nitido dopo le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League e Conference.

Ranking Uefa: Italia davanti a Germania e Inghilterra

Per mesi la Serie A ha fatto la corsa soprattutto sulla Bundesliga, “gufando” le formazioni tedesche. La situazione è però cambiata dopo la simultanea eliminazione di due big inglesi, Arsenal e Manchester City, nei quarti di Champions. Adesso è la Premier League che rischia di ritrovarsi fuori dalle prime due posizioni e, di conseguenza, di doversi “accontentare” di quattro formazioni nella prossima Champions. La situazione del ranking infatti è questa: Italia prima con 18,428 punti, Germania seconda con 17,642 e Inghilterra terza con 16,875. Più indietro le altre nazioni, dalla Spagna (15,312) alla Francia (15,250). E le prospettive per le inglesi sono nere.

Fonte:

West Ham e Liverpool (forza Atalanta!) le squadre da “gufare”

Stasera, infatti, l’Italia ha un piccolo bottino di punti garantito, quelli in arrivo “grazie” al derby Roma-Milan, e si porterà almeno a 18,856 punti. Poi potrebbe arrivare qualche altro punticino. L’Atalanta è a un passo dal passaggio del turno contro il Liverpool (3-0 all’andata ad Anfield), mentre la Fiorentina cerca il pass per le semifinali di Conference contro una formazione che non sembra una macchina da guerra, il Viktoria Plzen, squadra ceca. Al calcio italiano bastano due risultati per “festeggiare” il posto in più: che l’Atalanta elimini il Liverpool e che il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania, faccia lo stesso col West Ham. All’andata è finita 2-0 per il Dream Team di Xabi Alonso, imbattuto in stagione.

Serie A, otto posti garantiti in Europa: forse qualcuno in più

Con l’eventuale uscita di scena di Liverpool e West Ham, per l’Inghilterra rimarrebbe in corsa solo l’Aston Villa in Conference League. Peraltro pure la formazione di Emery e Zaniolo non ha la strada spianata, deve giocare a Lille e all’andata ha vinto di misura (1-2): David, attaccante dei francesi nel mirino del Napoli, pregusta di segnare i gol della rimonta. Anche il passaggio in semifinale dei soli Villans, però, non minaccerebbe l’Italia. Che a quel punto si ritroverebbe con cinque squadre in Champions, due in Europa League e una in Conference. Con la possibilità di aggiungere ulteriori posti ai garantiti: se la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia o la Conference e chiudere oltre l’ottavo posto, ad esempio, disputerebbe comunque l’EL.