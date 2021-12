Sei Nazioni, Parisse: "Italia? Parlato con Crowley, voglio esserci"

13-12-2021 15:24

Sergio Parisse vuole tornare a vestire l’azzurro. Il 38enne di La Plata, che detiene il record di presenze con l’Italia, ha disputato il suo ultimo match internazionale in occasione della sfida col Sudafrica nella Coppa del Mondo 2019.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Parisse non si è nascosto: “La mia intenzione era ripresentarmi nel 2021, poi è andata in modo diverso per cose più grandi del rugby. Ma non ho mai negato la mia volontà di rivestire la maglia azzurra, a patto di essere in condizione. Se ho parlato con Crowley? Sì, ma è tutto da definire con precisione” ha affermato il terza linea.

Infine un messaggio diretto a Crowley, nuovo ct dell’Italia: “La mia disponibilità è totale. Mi auguro di poter giocare, se mi coinvolgono. L’anzianità? Come a Tolone, sarei di gran lunga il più esperto. L’esperienza è determinante, ma voglio essere considerato per quel che posso ancora dare in termini tecnici”.

Nel prossimo Sei Nazioni, l’Italia giocherà in casa contro Inghilterra (domenica 13 febbraio) e Scozia (sabato 12 marzo). Parisse sogna di salutare la Nazionale con lo stadio pieno, con i tifosi pronti in caso a tributargli la giusta standing ovation.

