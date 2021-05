Semplici: "La salvezza dipende da noi"

Messa fuori la testa dalla zona retrocessione grazie ai 10 punti ottenuti nelle ultime quattro partite, l’ultimo dei quali sul campo del Napoli, il Cagliari si presenta sul campo del Benevento per un autentico spareggio-salvezza.

I sardi si presentano al “Vigorito” con un punto di vantaggio, ma alla vigilia Leonardo Semplici ha mandato un messaggio ben preciso alla squadra: “L’errore più grande sarebbe quello di andare lì a gestire il vantaggio che abbiamo. Ultimamente abbiamo sempre giocato partite da dentro o fuori e domani sarà una di queste. Sono fiducioso perché a Napoli ho visto la voglia di mettersi uno a disposizione dell’altro. Dobbiamo mantenere questo spirito fino alla fine del campionato”.

“Il futuro è nelle nostre mani – ha aggiunto il tecnico toscano – andiamo a giocarci un pezzo di salvezza. Dobbiamo affrontare la partita con la giusta mentalità: umiltà, ma anche personalità e consapevolezza delle nostre qualità. Il Benevento è bravo ad andare in gol sui calci piazzati, per questo in settimana ci siamo allenati bene sulle contromisure”.

Pretattica in tema di formazione: “Sappiamo che la nostra squadra è brava ad adattarsi a un modulo o all’altro”.



OMNISPORT | 08-05-2021 16:46