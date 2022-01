Senegal: Koulibaly e Ballo Touré guariti dal covid

16-01-2022 12:36

Arrivano buone notizie dalla Coppa d’Africa per il Senegal, per il Napoli e per il Milan. Sono infatti guariti dal covid Kalidou Koulibaly e Fode Ballo Touré. Martedì il Senegal affronterà il Malawi nella terza gara del gruppo B del torneo continentale senza avere ancora la certezza del passaggio del turno.

Il difensore del Napoli e il terzino del Milan sono entrambi a corto di allenamenti essendo stati una settimana in isolamento dal gruppo. Ma si candidano per una maglia da titolari o almeno per la panchina. Il Senegal ha comunicato la negatività anche di Edouard Mendy.

OMNISPORT