Senza di lui non è vera Inter: urge il recupero di Brozovic

14-03-2022 21:20

Il pareggio contro il Torino di ieri sera, che oltretutto è andato molto stretto ai granata, ha dimostrato ancora una volta, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, che l’Inter senza Brozovic è completamente diversa dall’Inter col centrocampista croato in campo a fare il metronomo del gioco dei campioni d’Italia. Pertanto è vitale per i nerazzurri recuperarlo in tempo per la partita di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Inter, contro il Torino l’assenza di Brozovic si è fatta sentire di nuovo

Sei giorni fa contro il Liverpool Marcelo Brozovic è uscito dal campo per un problema al polpaccio destro. Giovedì mattina l’ecografia a cui si è sottoposto ha escluso lesioni, pertanto si dava ormai per certo il recupero già contro il Torino. Ma sabato, dopo due giorni di allenamento personalizzato, si è di nuovo bloccato durante la rifinitura e quindi il suo utilizzo allo Stadio Olimpico Grande Torino è stato impossibile.

Inter, obiettivo recuperare Brozovic per sabato contro la Fiorentina

E adesso? Per la partita contro la Viola il piano è lo stesso: dopo il riposo della squadra di oggi, Marcelo effettuerà di nuovo due giornate di lavoro a parte domani e dopodomani. Se il feeling sarà buono, giovedì si potrebbe pensare di aumentare i carichi di lavoro, altrimenti si rimanderà tutto a venerdì, vigilia della partita.

Da una parte, si deve assolutamente recuperare il ragazzo perché nell’economia dell’Inter è troppo importante e i campioni d’Italia non possono più permettersi passi falsi, dall’altra il polpaccio è troppo delicato per poter rischiare il calciatore anzitempo se non dovesse dimostrare di essere completamente recuperato.

Inter, de Vrij punta a rientrare contro la Juventus

Dopo la Fiorentina ci sarà la sosta per le Nazionali e poi, alla ripresa della Serie A, per i nerazzurri ci sarà il derby d’Italia contro la Juventus il 3 aprile. Sarà con la Vecchia Signora che proverà a rientrare Stefan de Vrij, anch’egli uscito contro il Liverpool per una distrazione al polpaccio sinistro, l’olandese, per esserci contro i bianconeri, salterà sia la Fiorentina sia gli impegni con la sua nazionale.

