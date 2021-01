Sergio Perez: "Ho pensato di smettere"

Il neo pilota della Red Bull Sergio Perez in un’intervista al podcast Taking Bull ha parlato di essere stato vicino al ritiro più volte nella sua carriera: “Sì, è vero, in alcuni punti della mia carriera ho pensato di smettere. Quando mi sono trasferito in Germania ho pensato ‘Wow, qui corrono due Gran Premi di Formula 1, sarò amico di tutti i piloti, mi divertirò un sacco’. Poi sono andato lì e mi sono reso conto quanto le mie aspettative fossero diverse dalla realtà. Vivevo in una città molto piccola, con una cultura lontanissima da quella messicana“.

“Mi sono trovato da solo all’improvviso. E diverse volte ho pensato ‘La Formula 1 è troppo lontana, devo tornare a casa e fare una vita più normale’. È in quel momento che è intervenuta la mia famiglia, che mi ha convinto a restare. Il resto lo ha fatto la mia determinazione“.

