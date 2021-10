24-10-2021 23:46

Queste le parole di Sergio Perez al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, che ha concluso sul gradino più basso del podio: “Oggi è stata una gara molto fisica, faceva caldo e non è stato semplice. Nella seconda parte di gara ho sofferto. Devo ringraziare tutti i tifosi, non ho mollato proprio per loro”.

OMNISPORT