Sergio Ramos: gli auguri a Salah dopo la risata

La considerazione che segue non basterà per consolare Loris Karius, alle prese con una montagna difficilissima da scalare: l’imperativo di dimenticare la notte da incubo di Kiev. Il portiere del Liverpool non è stato il primo a commettere errori importanti in una finale. L’elenco è lungo e comprende anche portieri dal curriculum, e dalle qualità, ben superiori rispetto a quelle del tedesco: da David Seaman dell’Arsenal nella finale di Coppa delle Coppe ’95 contro la Real Saragozza fino a Oliver Kahn, non proprio impeccabile sul primo gol di Ronaldo nella finale del Mondiale 2002. Tuttavia, la portata delle papere è francamente notevole per pensare di ripartire senza pagare qualche conseguenza a livello psicologico.

Eppure, è opinione diffusa che a decidere la finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid sia stato, prima delle performances al contrario del portiere, l’infortunio alla spalla subito da Mohamed Salah poco dopo la metà del primo tempo. L’egiziano è stato costretto ad uscire in lacrime e al netto del possibile recupero per il Mondiale, l’episodio ha fatto discutere, per la dinamica e per quanto è seguito. La poderosa strattonata di Sergio Ramos che ha trascinato a terra Salah fino a fargli battere pesantemente la spalla al suolo non era stata neppure sanzionata dall’arbitro Mazic. Sui social, dove non si è ancora spenta l’eco degli episodi discussi che hanno agevolato il compito dei blancos nei quarti contro la Juventus e nella semifinale contro il Bayern Monaco, il capitano del Real Madrid è stato immediatamente bersagliato dalle critiche, che si sono trasformate in insulti al termine della partita quando sono state mostrate le immagini del difensore mentre se la rideva parlando con il primo assistente dell’arbitro, proprio mentre Salah usciva dal campo in lacrime.

Non il massimo della sportività, sebbene non si sia potuto scoprire il contenuto della “chiacchierata”. All’indomani, Ramos ha provato a rimediare all'”incidente”, attraverso un breve e formale messaggio di augurio all’avversario: “Il calcio alle volte ci riserva il suo lato più dolce e, alle volte, il più amaro. A parte tutto siamo colleghi. Una pronta guarigione Salah” ha scritto il centrale del Real su twitter.

SPORTAL.IT | 27-05-2018 14:00