Serie A 2021-2022: Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

Atalanta e Fiorentina riprendono la Serie A sabato sera alle 20.45, nel match dell’Atleti azzurri d’Italia. Gasperini in emergenza in attacco: dovrebbe giocare Ilicic anche se non al meglio, dietro di lui Malinovskyi e Pessina. Muriel è fuori e Zapata partirà dalla panchina.

Tanti sudamericani in dubbio per i viola, in attacco il tridente dovrebbe essere composto da Callejon, Vlahovic e Sottil, mentre Nico Gonzalez dovrebbe partire dalla panchina. Out almeno inizialmente anche Pulgar.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; llicic. All. Gasperini.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.

OMNISPORT | 11-09-2021 08:20