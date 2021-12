Serie A 2021-2022: Atalanta-Roma, le probabili formazioni

18-12-2021 09:19

Il sabato della Serie A si apre con una delle partite più interessanti della 18ª giornata.

Alle ore 15 al Gewiss Stadium l’Atalanta ospita la Roma per provare a restare a contatto dell’Inter e ad approfittare dello scontro diretto di domenica sera tra Milan e Napoli.

Dall’altra parte i giallorossi di José Mourinho cercano continuità e non possono perdere altro terreno dalla zona Champions League.

Per Gasperini dubbi sulla trequarti, dove Pasalic dovrebbe spuntarla su Pessina e Ilicic, nella Roma ancora emergenza in ogni reparto, ma in difesa c’è Smalling.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata. All.: G. Gasperini.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: J. Mourinho.

