Serie A 2021-2022, Atalanta-Spezia: le probabili formazioni

20-11-2021 08:56

Il campionato di Serie A torna con la 13ª giornata dopo la pausa per le Nazionali. Il primo dei tre anticipi del sabato vedrà di fronte alle ore 15 al “Gewiss Stadium” Atalanta e Spezia.

Le due squadre sono reduci da importanti vittorie prima della sosta, rispettivamente contro Cagliari e Torino e sono in piena corsa per i rispettivi obiettivi (zona Champions League e salvezza).

Gian Piero Gasperini e il suo ex allievo al Genoa Thiago Motta hanno recuperato buona parte degli assenti, ma in casa Atalanta ci sarà anche da pensare ad una settimana importante, la prossima, con le fondamentali sfide cointro lo Young Boys in Champions League e contro la Juventus in campionato.

Atalanta con Pasalic e Malinovskyi preferiti a Pessina e Ilicic per affiancare Malinovskyi alle spalle di Zapata, con Muriel ancora in panchina. Nello Spezia in attacco in ci sono Verde e Nzola.

Atalanta-Spezia, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All.: G. Gasperini.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All.: Thiago Motta.

