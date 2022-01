Serie A 2021-2022, Cagliari-Bologna: le probabili formazioni

11-01-2022 08:44

Cagliari e Bologna chiuderanno il quadro della 21^ di Serie A. I sardi cercano continuità dopo la bella e importante vittoria in rimonta a Genova con la Sampdoria, mentre i felsinei sono in piena emergenza Coronavirus con gli uomini contati e qualche primavera in panchina.

Sono numerosi anche gli indisponibili da parte dei padroni di casa: Strootman, Ceppitelli, Nandez, Rog, Ceter e Walukiewicz, oltre a Keita impegnato in Coppa d’Africa. Mazzarri quindi va verso la conferma del neo arrivato Lovato in difesa con Altare e Carboni. A sinistra rientra Dalbert dalla squalifica, l’ex Inter completa la linea con Grassi, Marin e Deiola. Davanti agiranno Pavoletti e Joao Pedro, Pereiro pronto a subentrare.

Mihajlovic fa la conta delle assenze per Covid: Medel, Vignato, Santander, Hickey e Molla. Out anche Barrow e Mbaye impegnati in Coppa d’Africa, infortunati Schouten e Kinglsey, in quarantena Soumaoro e Sansone. Pochi dubbi in attacco dove Arnautovic sarà supportato da Orsolini e Skov Olsen. Convocabile Dominguez ristabilito dal Covid, ma con un problema alla spalla.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Soriano, Dijks; Skov Olsen, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic.

OMNISPORT