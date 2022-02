Serie A 2021-2022, Cagliari-Napoli: le probabili formazioni

21-02-2022 08:13

Archiviati i match tra venerdi e domenica, la Serie A torna in campo con altri due posticipi. Alla Sardegna Arena, alle ore 19.00, va in scena Cagliari – Napoli con entrambe le formazioni che per motivi diversi inseguono tre punti fondamentali.

Nel Cagliari sono acciaccati Lovato (risentimento al flessore) e Carboni (problema alla caviglia), ma Mazzarri recupera Deiola in mezzo al campo che dovrebbe completare il reparto con Marin (seppur in ballottaggio con Baselli dopo la gastroenterite che non gli ha permesso di allenarsi in gruppo giovedì e venerdì) e Grassi. Non al meglio Pavoletti e Lykogiannis per noie muscolari, ma dovrebbero essere almeno in panchina.

Nel Napoli appare difficile il recupero di Politano, fermatosi contro l’Inter per un fastidio muscolare al polpaccio. Mister Spalletti dovrà rinunciare inoltre a Lozano e Lobotka oltre Anguissa vittima giovedì a Barcellona di una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Altare, Goldaniga, Ceppitelli; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz, Demme, Ounas, Zielinski, Elmas, Osimhen. All. Spalletti

OMNISPORT