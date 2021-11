Serie A 2021-2022, Cagliari-Salernitana: le probabili formazioni

26-11-2021 08:44

Il Cagliari ospiterà la Salernitana nel primo anticipo della 14° giornata di Serie A. Partita molto delicata per entrambe le formazioni che cercano un successo per allontanarsi almeno momentaneamente dalle ultimissime posizioni.

Nel Cagliari Mazzarri conferma Keita in attacco con Joao Pedro, complici le condizioni non ottimali di Pavoletti condizionato negli ultimi giorni da un affaticamento muscolare alla coscia destra. In mediana cerca posto Strootman, vivo il ballottaggio con Grassi; sulla sinistra la novità potrebbe essere il ristabilito Dalbert. In difesa mancherà per infortunio Godin, coppia centrale formata da Ceppitelli e Carboni.

Nella Salernitana non ci sarà Ribery, non convocato per la Sardegna a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Mister Colantuono costretto a rinunciare anche a Schiavone e Kastanos per noie muscolari, oltre i noti Strandberg, Mamadou Coulibaly e Ruggeri. Il tecnico potrebbe optare per il 4-4-2, rinunciando dunque al tridente.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Walter Mazzarri

SALERNITANA (4-3-3): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, Di Tacchio, L. Coulibaly, Zortea; Bonazzoli, Djuric. All. Stefano Colantuono

