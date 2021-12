Serie A 2021-2022: Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali

18-12-2021 20:03

Il sabato della Serie A si conclude a Cagliari, dove i rossoblù e l’Udinese disputeranno il quinto anticipo della 18ª giornata.

Gara delicata per gli equilibri del fondo classifica, tra i sardi che puntano a lasciare al Genoa il penultimo posto e i friulani, al momento a +7 sulla zona retrocessione.

Nel Cagliari c’è Pavoletti in attacco e non Keita e torna titolare Nandez. Nell’Udinese conferma per il duo d’attacco Beto-Deulofeu e torna Samir in difesa.

Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni, Bellanova, Nandez, Marin, Grassi, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All.: G. Cioffi.

