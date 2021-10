Serie A 2021-2022: Empoli-Atalanta, le probabili formazioni

16-10-2021 11:54

Gioco d’attacco e pochi tatticisimi. Sembrano essere all’insegna dello spettacolo le premesse della gara tra Empoli e Atalanta, in programma alle 15 di domenica al “Castellani” per l’ottava giornata di Serie A.

Reduci dalle sconfitte rimediate contro Roma e Milan prima della sosta, che hanno interrotto una mini serie positiva, le squadre di Andreazzoli e Gasperini, separate da appena due punti in classifica, cercheranno riscatto per non perdere di vista i rispettivi obiettivi stagionali.

Atalanta falcidiata dalle assenze illustri, da Gosens a Pessina fino a Djmisiti, ma torna dall’inizio Muriel, che dovrebbe fare staffetta con Zapata. Nell’Empoli out Ricci e abbondanza in attacco, dove dovrebbe restare ancora fuori Cutrone.

Empoli-Atalanta, le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All.: A. Andreazzoli.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. All.: G. Gasperini.

