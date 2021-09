Serie A 2021-2022, Empoli-Bologna: le probabili formazioni

Terzo assalto al “Castellani” per l’Empoli, che contro il Bologna cercherà i primi punti casalinghi di una stagione che ha visto finora i toscani sempre sconfitti davanti ai propri tifosi, contro Lazio, Venezia e Sampdoria.

La squadra di Andreazzoli è reduce dal colpaccio di Cagliari e se la vedrà con un avversario che non ha ancora vinto fuori casa e ancora scottato dalla scoppola subita in casa dell’Inter, non attutita dal pareggio contro il Genoa.

Nell’Empoli dubbi in difesa, dove Romagnoli, Luperto e il giovane Viti sono in lotta per una maglia e in attacco, dove Cutrone rischia un’altra panchina.

Tra gli ospiti davanti all’ex Skorupski Bonifazi è favorito su Soumaoro, ballottaggi in attacco tra Orsolini e Skov Olsen e tra Barrow e Sansone.

Empoli-Bologna, le probabili formazioni.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Pinamonti. All.: A. Andreazzoli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

