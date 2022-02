Serie A 2021/2022, Empoli-Cagliari: le formazioni ufficiali

13-02-2022 14:42

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Empoli-Cagliari, partita valida per la 25° giornata di Serie A. Empoli e Cagliari non hanno mai pareggiato in casa dei toscani in Serie A, con sei vittorie interne e un successo esterno: tra le avversarie contro cui i toscani hanno disputato almeno tre partite interne, quella sarda è la squadra con cui hanno ottenuto la più alta percentuale di vittorie casalinghe nel massimo campionato (86%).

Ecco le scelte di Andreazzoli e Mazzarri:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Dalbert, Lykogiannis; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

