Serie A 2021-2022, Empoli-Genoa: le probabili formazioni

05-11-2021 08:49

Bella sfida al Castellani quella di questa sera che apre la 12a giornata di campionato di Serie A.

L’Empoli sta andando oltre ogni più rosea aspettativa e Andreazzoli, in vista della sfida di questa sera contro il Genoa, cavalca sì l’entusiasmo ma cerca di tenere anche i piedi ben saldi a terra. Non si piange addosso Ballardini, ma il suo Genoa avfrebbe davvero bisogno di cambiare rotta.

Per quanto riguarda la formazione toscana, l’unico indisponibile che oggi avrà mister Andreazzoli, sarà Stojanovic squalificato, al suo posto sicuro l’impiego di Fiamozzi.

Tra le fila rossoblù dubbio in difesa per mister Ballardini tra Masiello e Biraschi per affiancare Vasquez. In attacco senza Destro, testa a testa tra Ekuban e Pandev, con il primo favorito sul macedone nonostante il brutale cambio dopo nemmeno mezz’ora contro il Venezia.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli

Genoa (4-3-3): Sirigu; Cambiaso, Masiello, Vasquez, Criscito; Rovella, Badelj, Touré; Kallon, Caicedo, Ekuban. All. Ballardini

OMNISPORT