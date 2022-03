Serie A 2021-2022, Fiorentina-Bologna: le formazioni ufficiali

13-03-2022 11:38

Alle 12.30 appuntamento al Franchi di Firenze per Fiorentina-Bologna. I viola credono ancora nell’Europa, Italiano recupera due pedine: Odriozola torna dopo l’infortunio e Bonaventura dopo la squalifica, Ikonè si accomoda in panchina. Sinisa Mihajlovic mette negli undici Orsolini, mentre Barrow va in panchina, e ritrova Arnautovic. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey; Soriano; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

