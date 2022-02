Serie A 2021/2022, Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali

05-02-2022 19:44

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio, posticipo del sabato della 24° giornata di Serie A. La Lazio ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), incluso l’1-0 della gara d’andata di questa stagione: risale al 2014/15 l’ultimo campionato in cui i capitolini hanno tenuto la porta inviolata in entrambe le partite stagionali contro la Viola nella competizione (quattro partite di fila in quell’occasione).

Ecco le scelte di Italiano e Sarri:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Cabral, Sottil.

LAZIO (4-3-3):Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni;

