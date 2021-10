Serie A 2021/2022, Fiorentina-Napoli: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, sfida valida per la settima giornata di Serie A. La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 1N), tra cui entrambe le partite dello scorso campionato; in questo parziale ben quattro volte la squadra viola non ha trovato il gol.

Queste le scelte di Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All: Italiano

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Spalletti

OMNISPORT | 03-10-2021 17:27