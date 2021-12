Serie A 2021-2022, Fiorentina-Salernitana: le probabili formazioni

11-12-2021 10:32

Unica squadra della Serie A 2021-2022 senza pareggi, la Fiorentina inaugura il sabato calcistico ospitando alle 15 l’ultima della classe Salernitana del grande ex Franck Ribery nel secondo anticipo della 17ª giornata.

La squadra di Vincenzo Italiano, quinta forza del campionato insieme alla Juventus, punta al terzo successo di fila per dare continuità alla vittoria di Bologna.

Il tecnico gigliato, ancora senza Castrovilli, medita se dare fiducia a Maleh dopo l’ottima prova del “Dall’Ara”, al posto di Duncan. In attacco conferma per Saponara.

In casa Salernitana sono giorni di attesa per la cessione del club, imprescindibile in chiave mercato di gennaio: Colantuono dovrebbe schierare Ribery seconda punta al fianco di uno tra Simy e Bonazzoli.

Fiorentina-Salernitana, le probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All.: V. Italiano.

Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Simy, Ribery. All.: S. Colantuono.

