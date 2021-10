Serie A 2021-2022: Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni

30-10-2021 11:29

Per Vincenzo Italiano è arrivato il giorno dell’attesa sfida da ex.

L’allenatore della Fiorentina affronta in casa lo Spezia, ovvero la squadra che il tecnico di origini siciliane ha portato in A nel 2020 per poi conquistare la salvezza nella stagione successiva, prima del trasferimento a Firenze non privo di polemiche.

Per i viola, partiti molto bene in stagione, il momento è delicato, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite a rallentare l’avvicinamento ai piani alti della classifica e il caso Vlahovic sempre latente.

Lo Spezia di Thiago Motta galleggia invece appena sopra la zona retrocessione dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Genoa.

Fiorentina priva di Nico Gonzalez, al suo posto l’altro ex Saponara. Negli Aquiolotti fiducia a Colley, titolare dopo aver cambiato la gara contro il Grifone partendo dalla panchina.

Fiorentina-Spezia, le probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Saponara. All.: V. Italiano.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Colley, Verde, Gyasi; Nzola. All.: Thiago Motta.

