Serie A 2021/2022, Genoa-Atalanta: i convocati di Gasperini

20-12-2021 17:11

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per l’ultima partita del girone d’andata di Serie A in programma domani sera contro il Genoa di Sheva. L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare di Serie A contro il Genoa (8V, 2N); l’unico successo dei rossoblù nel parziale è un 3-1, nel dicembre 2018, con Cesare Prandelli in panchina (autorete di Tolói, gol di Lazovic e Piatek).

Queste le scelte di Gasperini:

Portieri – Musso, Rossi, Sportiello

Difensori – Demiral, Palomino Djimsiti, Lovato, Pezzella, Scalvini

Centrocampisti – De Roon, Pasalic, Pessina, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Freuler, Hateboer, Zappacosta.

Attaccanti – Piccoli, Ilicic, Muriel, Zapata

OMNISPORT