Serie A 2021-2022, Genoa-Sassuolo: le formazioni ufficiali

17-10-2021 14:48

A Marassi si affrontano Genoa e Sassuolo in una partita da non sbagliare per non aggravare posizioni di classifica non soddisfacenti per i rispettivi obiettivi stagionali.

Sorprese negli schieramenti ufficiali scelti dai due allenatori: nel Genoa debutto per il messicano Vaszquez in difesa e fiducia in attaco a Pandev in coppia con Destro. Nel Sassuolo Dionisi vara un undici offensico con la coesistenza di Berardi, Raspadori e l’ex Scamacca.

Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Toure, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Pandev. All.: D. Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca. All.: A. Dionisi.

OMNISPORT