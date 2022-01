Serie A 2021-2022: Genoa-Spezia, le probabili formazioni

08-01-2022 12:56

Sono solo quattro punti a dividere in classifica Genoa e Spezia, squadre entrambe alla ricerca di punti per non finire nelle zone pericolose della graduatoria.

Il Genoa, reduce dal pareggio col Sassuolo, riavrà a disposizione capitan Criscito e potrebbe schierare il tandem Destro-Caicedo per trovare quei gol necessari per imporsi nel derby.

Lo Spezia, invece, potrà contare su diverse scelte in ogni reparto visto che, tolto Agudelo (squalificato), ritorneranno arruolabili Kovalenko, Hristov, Manaj e Nzola.

Genoa-Spezia, le probabili formazioni.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Vasquez; Hefti, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Caicedo, Destro. All. Shevchenko.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Bastoni, Reca; Verde, Antiste. All. Thiago Motta.

