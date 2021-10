Serie A 2021/2022, Hellas Verona-Juventus: i convocati di Max Allegri

29-10-2021 18:43

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di Verona contro l’Hellas di Tudor, in programma domani alle ore 18.00. La Juventus non è riuscita a vincere nelle ultime tre sfide contro il Verona in Serie A (2N, 1P), in Serie A solamente contro l’Atalanta ha una striscia negativa aperta altrettanto lunga (tre partite senza vittorie anche con i bergamaschi).

Ecco le scelte di Max Allegr. Torna Bernardeschi, mentre sono assenti De Sciglio e Kean. Out anche Chiesa e Ramsey, per due lievi affaticamentii:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala, Kaio Jorge.

OMNISPORT