Serie A 2021/2022, Hellas Verona-Napoli: i convocati di Tudor

13-03-2022 12:03

Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida del Bentegodi di oggi pomeriggio contro il Napoli di Spalletti valida per la 29° giornata di Serie A. Il Verona è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro il Napoli in campionato. L’ultima volta in cui i gialloblù hanno infilato una striscia pi lunga senza sconfitte contro i partenopei in Serie A risale al periodo tra il 1979 e il 1983 (quattro).

Ecco le scelte di Igor Tudor:

Portieri: Berardi, Montipò.

Difensori: Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Sutalo, Coppola.

Centrocampisti: Faraoni, Barak, Ilic, Bessa, Tameze, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano.

Attaccanti: Caprari, Flakus Bosilj, Simeone.

