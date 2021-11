Serie A 2021-2022, Juventus-Atalanta: le probabili formazioni

27-11-2021 10:52

Delicato scontro diretto per la zona Champions League a Torino tra Juventus e Atalanta, in campo per l’anticipo delle 18 del sabato della 14ª giornata di Serie A.

Reduci da notti di Champions tutt’altro che soddisfacenti (Juventus travolta dal Chelsea, Atalanta incapace di andare oltre il 3-3 contro lo Young Boys), per entrambe le squadre c’è da pensare ora solo al campionato, dove entrambe le squadre vengono da due vittorie, e ai punti in palio per restare aggrappati al treno del quarto posto e magari avvicinare le prime.

Atalanta quarta e a +4 sulla Juventus e con l’infermeria ormai svuotata: assenti solo Gosens e Lovato, ma Gasperini dovrà fare i conti con la stanchezza post Champions. Probabile comunque che Luis Muriel venga schierato dall’inizio.

Dall’altra parte Allegri dovrebbe confermare il 4-4-2 visto in avvio contro la Lazio prima dell’infortunio di Danilo, con Cuadrado arretrato in difesa, Chiesa esterno di centrocampo e Dybala in attacco al fianco di Morata.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All.: M. Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Muriel; Zapata. All.: G. Gasperini.

