Serie A 2021/2022, Lazio-Atalanta: i convocati di Sarri

22-01-2022 14:25

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro l’Atalanta. Dopo aver vinto tre partite casalinghe di fila contro l’Atalanta tra il 2014 e il 2017, la Lazio ha ottenuto solo due punti nelle quattro più recenti: per i biancocelesti è la peggior striscia dal 1991 contro la squadra lombarda (sette partite senza successi in quel caso).

Ecco le scelte di Sarri:

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha;

Difensori: Floriani Mussolini, Hysaj, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic Patro, Vavro,

Centrocampisti: André, Anderson, Basic, Bertini, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic.

Attaccanti: Felipe Anderson, Immobile, Jony, Moro, Muriqi, Romero, Zaccagni.

