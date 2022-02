Serie A 2021-2022: Lazio-Napoli, le probabili formazioni

27-02-2022 11:21

Lazio-Napoli è il big-match della 27a giornata di Serie A, in programma domenica 27 febbraio 2022 allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20,45. Squadre provate dalle eliminazioni in Europa League contro Porto e Barcellona: se per il grande ex Maurizio Sarri Immobile torna a disposizione dal 1′ in campionato, Luciano Spalletti dovrebbe ritrovare Matteo Politano.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

