Serie A 2021-2022, Lazio-Roma: le probabili formazioni

Alle 18 all’Olimpico di Roma va in scena il primo derby capitolino tra due allenatori carismatici e controversi come Maurizio Sarri e José Mourinho. Nelle file dei biancocelesti si rivede Zaccagni dopo la sosta, in attacco Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Tra i giallorossi invece non ci sarà lo squalificato Pellegrini, al suo posto El Shaarawy. Per la fascia sinistra Vina potrebbe giocare ma è in ballottaggio con Calafiori e Smalling.

Ecco le probabili formazioni della partita.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

OMNISPORT | 26-09-2021 11:15