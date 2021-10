Serie A 2021-2022, Napoli-Bologna: le probabili formazioni

28-10-2021 08:47

Il Napoli ha l’obbligo di rispondere al Milan per riprendersi il primo posto in classifica in coabitazione con i rossoneri: per i campani c’è l’ostacolo Bologna da superare nel posticipo del decimo turno di Serie A.

Spalletti che non sarà in panchina al Diego Maradona perchè squalificato vara un mini turnover dove Demme, Lozano e Elmas scalpitano per un posto da titolari. Il mister dei partenopei deciderà all’ultimo su chi puntare. Gli unici intoccabili sono Osimhen, Anguissa e Fabian Ruiz.

Il Bologna sbarca a Napoli senza il suo attaccante migliore ovvero Marko Arnautovic fermato per un fastidio muscolare. Mihajlovic potrebbe spostare De Silvestri sulla linea dei difensori e lasciar agire il danese Skov Olsen a tutta fascia. Possibile vedere Orsolini in posizione di seconda punta.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

BOLOGNA (3-5-2) : Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic

