Serie A 2021/2022, Napoli-Empoli: i convocati di Spalletti

12-12-2021 11:33

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati che parteciperanno alla gara con l’Empoli di questo pomeriggio valida per la 17° giornata di Serie A TIM. Dopo quattro successi consecutivi contro l’Empoli in Serie A, il Napoli ha perso la sfida più recente contro la squadra toscana (2-1 al Castellani nell’aprile 2019): i partenopei non hanno mai perso due gare di fila nel massimo campionato contro l’avversaria di giornata.

Ecco le scelte di Spalletti:

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani.

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Zielinski.

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

