Serie A 2021/2022, Napoli-Empoli: le formazioni ufficiali

12-12-2021 17:08

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Empoli, sfida valida per la 17° giornata di Serie A TIM. Dopo quattro successi consecutivi contro l’Empoli in Serie A, il Napoli ha perso la sfida più recente contro la squadra toscana (2-1 al Castellani nell’aprile 2019): i partenopei non hanno mai perso due gare di fila nel massimo campionato contro l’avversaria di giornata.

Ecco le scelte di Spalletti e Andreazzoli:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All.: Spalletti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Zurkowski, Stulac; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli

OMNISPORT