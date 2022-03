Serie A 2021-2022: Napoli-Milan, le probabili formazioni

06-03-2022 13:57

Per il big-match della 28a giornata di Serie A – in programme al “Maradona” alley 20,45, Luciano Spalletti ritrova Zambo Anguissa e Lozano, che rientrano nei 23 convocati. Napoli in salute: mancano solo Tuanzebe e Malcuit. Sponda Stefano Pioli e Milan, in difesa Kalulu sostituisce l’infortunato Romagnoli, Tonali-Bennacer in mediana. Kessié trequartista. Sulla destra c’è Messias.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leão; Giroud. All.: Pioli.

