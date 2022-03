Serie A 2021/2022, Napoli-Udinese: i convocati di Spalletti

19-03-2022 10:17

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi pomeriggio al Maradona contro l’Udinese. Il Napoli ha conquistato 60 punti nelle 29 partite disputate in questo campionato, grazie a 18 vittorie. Nelle sei occasioni in cui i partenopei hanno ottenuto almeno altrettanti successi dopo lo stesso numero di gare, non hanno mai vinto lo Scudetto (quattro secondi posti, un terzo e un quinto).

Queste le scelte di Spalletti:

Portieri: Idasiak, Ospina, Marfella

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrhamani, Tuanzebe, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano

OMNISPORT