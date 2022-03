Serie A 2021-2022, Napoli-Udinese: le probabili formazioni

19-03-2022 08:14

Il Napoli riceve alle 15 di oggi l’Udinese di Cioffi: l’obiettivo è fare bene in casa come fuori casa, dove gli azzurri sono i migliori della serie A. Luciano Spalletti dovrebbe riproporre Insigne titolare dall’inizio, in attacco ci sarà Osimhen. L’allenatore friulano recupera Walace dalla squalifica, ma perde Nehuen Perez infortunato. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi.

OMNISPORT