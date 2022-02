Serie A 2021-2022, Roma-Genoa: le probabili formazioni

05-02-2022 09:57

Sarà la sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa ad aprire la 24ª giornata di Serie A che segna il ritorno del campionato dopo la sosta di fine gennaio per gli impegni delle nazionali sudamericane verso Qatar 2022.

Di fronte alle 15 saranno due squadre con opposte esigenze di classifica: la Roma cerca la terza vittoria consecutiva per restare agganciata al treno per la Champions League, mentre il Genoa è alla disperata ricerca di punti nella difficilissima rincorsa alla salvezza.

Mourinho conferma la difesa a tre e manda in campo entrambi gli acquisti di gennaio, Oliveira e Maitland-Niles. Nel Grifone, alla seconda partita dell’era Blessin, spazio per l’ex Calafiori e tridente tutto nuovo alle spalle dell’altro ex Destro, con Gudmundsson, Amiri, Yeboah.

Roma-Genoa, le probabili formazioni.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Mkhitaryan, Maitland-Niles; Zaniolo, Abraham. All.: J. Mourinho.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vanheusden, Bani, Calafiori; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Yeboah; Destro. All.: A. Blessin.

