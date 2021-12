Serie A 2021-2022, Roma-Spezia: le probabili formazioni

13-12-2021 08:47

La giornata di Serie A numero 17 si chiude questa sera all’Olimpico. I giallorossi affronteranno lo Spezia di Thiago Motta nel posticipo del lunedì; proprio il tecnico delle aquile è stato sotto la guida dello Special One ai tempi dell’Inter, questo il suo ricordo: “Ho dei bei ricordi, un bellissimo Triplete con un allenatore che oggi è un’ispirazione per tutti”. “Ho conosciuto Thiago quando era un ragazzino al Barcellona”: la risposta del portoghese.

Contro lo Spezia saranno ancora tanti gli assenti per Mourinho che non avrà Mancini e Zaniolo per squalifica, mentre restano ai box El Shaarawy, Pellegrini, Spinazzola e Felix. Per il modulo, invece, non sembrano esserci dubbi: Mou infatti va con il solito 3-5-2.

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, è probabile che Thiago Motta confermi la difesa a tre vista nelle uscite spezzine, con Amian, Erlic e Nikolaou a guidare il reparto di fronte a Provedel. A centrocampo Sala non è al massimo della condizione, motivo per cui Bourabia potrebbe partire dall’inizio dopo aver ritrovato minutaggio nelle ultime partite. Nzola non convocato.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2) : Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitatryan, Vina; Borja Mayoral, Abraham. All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2) : Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, S. Bastoni; Verde, Manaj. All. Motta

