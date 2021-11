Serie A 2021/2022, Salernitana-Sampdoria: le formazioni ufficiali

21-11-2021 14:17

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria, sfida valida per la 13° giornata di Serie A TIM. Due vittorie casalinghe per ognuna delle due squadre nei quattro precedenti in Serie A tra Salernitana e Sampdoria: l’ultima sfida nel massimo torneo all’Arechi è datata marzo 1999 ed è terminata 2-0 per i campani (Koloušek e Fresi i marcatori).

Ecco le scelte di Colantuono e D’Aversa:

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gagliolo, Gyömber, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribéry; Gondo, Djuric. Allenatore: Colantuono.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Verre, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

