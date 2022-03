Serie A 2021/2022, Salernitana-Sassuolo: i convocati di Dionisi

11-03-2022 18:53

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro la Salernitana valida per la 29° giornata di Serie A. Il Sassuolo ha vinto in tutte le ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A e in tre di queste ha segnato almeno quattro gol (inclusa proprio la gara più recente di campionato, contro il Venezia).

Ecco le scelte di Dionisi:

Portieri: Consigli, Pegolo, Sacchi.

Difensori: Ayhan, Peluso, Muldur, Chiriches, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Frattesi, Harroui, Traore, Henrique.

Attaccanti: Oddei, Ciervo, Ceide, Berardi, Scamacca, Raspadori, Defrel.

