Serie A 2021-2022, Salernitana-Spezia: le probabili formazioni

07-02-2022 08:54

La 24a giornata di campionato di Serie A si concluderà questa sera allo stadio Arechi di Salerno.

Nella Salernitana sono tanti i volti nuovi dopo il calciomercato invernale. Mister Colantuono sta amalgamando la rosa e conoscendo tutti i calciatori appena arrivati. Walter Sabatini ha compiuto una vera e propria rivoluzione tecnico tattica, quindi la formazione campana sarà quasi tutta da scoprire.

Nell’attacco dello Spezia, Manaj potrebbe relegare nuovamente in panchina Nzola, poi Verde è in pole su Agudelo per sostenere la punta albanese. In mediana Sala potrebbe rimpiazzare l’infortunato Bastoni, le fasce saranno occupate da Gyasi e Reca. In difesa in leggero dubbio Erlic per un fastidio al ginocchio, anche se c’è ottimismo per il suo impiego.

PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (4-3-2.1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Bohinen, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Ribery; Mousset. Allenatore: Colantuono.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Reca; Sala, Kiwior, Maggiore; Gyasi; Manaj, Verde. Allenatore: Thiago Motta.

