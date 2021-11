Serie A 2021-2022, Sampdoria-Bologna: le probabili formazioni

06-11-2021 10:42

Sampdoria e Bologna si sfidano a Marassi per la 12° giornata di Serie A. Dopo 12 trasferte senza successi al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A (3N, 9P), il Bologna ha vinto le ultime due gare fuori casa (entrambe con Sinisa Mihajlovic alla guida) contro i blucerchiati in campionato.

Samp a pari punti con Genoa e Venezia, D’Aversa è appeso ad un filo e cerca i gol degli attaccanti. Due sconfitte consecutive peri blucherchiati con Torino e Atalanta, ultima vittoria con lo Spezia 2-1. Il Bologna invece sta fin qui sorpendendo soprattutto in casa, si gode un Barrow in super forma e la vittoria sul Cagliari dell’ultima partita.

Samp col tridente Gabbiadini (ex della partita come molti altri), Candreva e Caputo. Audero in porta,Ekdal (altro ex), Thorsby, Askildsen in mediana. Felsinei con due trequartisti Soriano (ennesimo ex) e Barrow dietro lo scatenato Arnautovic in gol contro il Cagliari nel finale. Soumaoro, Medel, Theat il trio difensivo.

Sampdoria-Bologna, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby, Askildsen; Gabbiadini, Caputo, Candreva. All. D’Aversa

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

OMNISPORT