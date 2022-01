Serie A 2021/2022, Sampdoria-Cagliari: le probabili formazioni

05-01-2022 13:00

Sampdoria e Cagliari sono due formazioni in difficoltà, anche se in due momenti differenti. I blucerchiati paiono in lentissima ripresa, e almeno hanno sfoggiato qualche buona prestazione ultimamente. I rossoblu invece sono in crisi nera, la rosa è in ebollizione come dimostrano le epurazioni di Godin e Caceres, e la lotta per rimanere in Serie A si fa durissima.

Tuttavia, il Cagliari ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro.

Samp con Audero in porta e coppia offensiva formata da Caputo e Gabbiadini (in super forma), con Quagliarella in panca, almeno inizialmente. Thorsby e Candreva sugli esterni. Il Cagliari propone la coppa offensiva Joao Pedro-Pavoletti data l’involuzione di Keita Balde. Il 4-4-2 di Mazzarri è spesso in realtà un 3-5-2, con Lykogiannis che gioca sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Chabot; Bereszynski, Candreva, Ferrari, Thorsby, Murru; Caputo, Gabbiadini.

CAGLIARI 4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

