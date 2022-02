Serie A 2021-2022: Sampdoria-Empoli, le probabili formazioni

19-02-2022 12:50

Allo Stadio Luigi Ferraris la prima partita del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A la giocheranno Sampdoria ed Empoli alle 15.

Nella Samp, Giampaolo dovrebbe schierare Ekdal di nuovo titolare, c’è il ballottaggio fra Thorsby e Rincon per l’ultimo posto disponibile in mezzo al campo. Sensi agirà alle spalle delle punte, al fianco di Caputo rientra Quagliarella. In ritardo di condizione, infatti, Supryaga.

Nelle file dei toscani, Pinamonti sarà punta centrale con Di Francesco come partner. Dietro di lui Bajrami con Asllani ormai inamovibile in regia.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

