Serie A 2021-2022, Sampdoria-Juventus: le probabili formazioni

12-03-2022 09:08

A quattro giorni dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Villarreal la Juventus non può permettersi di perdere di vista il campionato.

Che si giochi per il sogno di inserirsi nella lotta per lo scudetto o per rafforzare il 4° posto Allegri chiede massima attenzione in vista dell’anticipo delle 18 a Marassi contro una Sampdoria coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Bianconeri reduci da 14 risultati utili di fila in campionato e ancora in piena emergenza, in particolare a centrocampo: scelte di formazione di fatto obbligate per il tecnico bianconero, che potrebbe decidere di far riposare in avvio Vlahovic.

Samp senza mezze misure nell’era Giampaolo: due vittorie in casa e quattro sconfitte fuori, ma il tecnico blucerchiato cercherà l’impresa con Sensi alle spalle di Caputo e Quagliarella.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella. All.: M. Giampaolo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Kean. All.: M. Allegri.

