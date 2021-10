Serie A 2021-2022: Sassuolo-Empoli, le probabili formazioni

30-10-2021 12:22

Vola sempre più in alto il Sassuolo che, grazie ai successi contro Venezia e Juventus, ora vede le zone alte della classifica.

Per continuare a stupire e macinare punti, i neroverdi andranno a caccia del risultato pieno anche contro l’Empoli. Per l’occasione Dionisi recupera Boga ma non Djuricic (k.o. come Obiang e Romagna) mentre Frattesi dovrebbe farcela dopo esser uscito acciaccato dalla sfida contro la Juventus.

In casa Empoli invece, dopo le sconfitte con Inter e Atalanta, Andreazzoli proverà a rialzare la china affidandosi al duo Pinamonti-Cutrone in attacco e scegliendo solo all’ultimo chi fra Bajrami ed Henderson andrà a ricoprire lo spot di trequartista.

Sassuolo-Empoli, le probabili formazioni

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Haas, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

OMNISPORT